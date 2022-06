Neugestaltung in Dormagen : Rudersportanlage am Strabi völlig verändert

Der Sportdezernent Torsten Spillmann (r) und Dieter Geller (Vereinsvorstand) eröffnen die Anlage. Foto: Dieter Staniek Foto: Dieter Staniek

Straberg Am vergangenen Wochenende wurde die neu gestaltete Rudersportanlage am Straberger See offiziell eröffnet. Zahlreiche Neuheiten warten auf die Mitglieder.