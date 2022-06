Brauchtum in Dormagen : Programm vom Schützenfest in Hackenbroich - das ist geplant

Hackenbroich Die Vorfreude ist groß beim amtierenden Königspaar Michael II. und Claudia Reif. Die Schützen wollen gerade in Krisenzeiten Gemeinsinn demonstrieren.

(ssc) Die St. Hubertus-Schützenbruderschaft 1927 Hackenbroich-Hackhausen feiert ab Freitag fünf Tage lang Schützenfest mit Kirmes auf dem Festplatz an der Stommelner Straße. Seine Majestät Michael II. und dessen Königin Claudia Reif freuen sich auf viele Besucher. „Wir sind voller Zuversicht, dass unser Schützen- und Heimatfest in einem Rahmen stattfindet, bei dem wir uns und auch allen anderen zeigen können, dass wir in Hackenbroich-Hackhausen mehr als nur zu Hause sind“, so die Regenten. Der 1. Brudermeister Hans-Dieter Schloemer erinnert an Corona und den Krieg in der Ukraine und hofft, dass die Schützen mit dem Fest ein positives Zeichen setzen können: „Gerade in solchen Krisenzeiten ist es umso wichtiger, Gemeinschaft zu leben und auch zu erleben.“