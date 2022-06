Schützenfest in Noithausen​: Schützen feiern „grandioses“ 101-Jähriges​

Noithausen Die Noithausener Schützen feierten nach zwei Jahren am Wochenende ausgelassen ihr Schützenfest. Der Präsident zeigt sich über die Stimmung begeistert.

In der Corona-Zeit mussten die Bürgerschützen in Noithausen schmerzlich verzichten: auf das Schützenfest 2020 und auf das Fest 2021, bei dem eigentlich auch das 100-Jahr-Jubiläum des Vereins gefeiert werden sollte. Klar, dass die Schützen dieses Jahr so einiges nachzuholen hatten: Die Noithausener hatten bereits in den vergangenen Monaten „alle Segel auf ,volle Fahrt voraus‘ gestellt“, wie es Präsident Dirk Willkomm erklärte, um im Jahr 101 des BSV wieder mit Freude feiern zu können. Im Mittelpunkt des Festes, das noch bis diesen Montagabend gefeiert wird, stehen Torsten und Natascha Hilgers vom Jägerzug (Jung-)Lebensfreude – das Paar, das sich zwei Jahre lang in Geduld hatte üben müssen, ehe es am Freitagabend gekrönt werden konnte.