Gründer in Dormagen : Mit Wachs und Harz gegen Plastikmüll

Dormagen Die Gründerszene kommt nach Dormagen. Drei neue Start-Ups drängen mit kreativen Ideen auf den Markt.

In der einjährigen Entwicklungsphase stellt das Paar 2.000 Prototypen her. Rund 15.000 Wachstücher in drei Größen wurden mittlerweile in Handarbeit produziert und in Umlauf gebracht. Sie sind abwaschbar und können ein Jahr lang verwendet werden. Danach kann man die Verpackungen kompostieren oder in die braune Tonne werfen. „Es ist der ideale Kreislauf: Wir geben Mutter Natur wieder das zurück, was wir ihr entnommen haben“, betont Jannik Wetzel. Demnächst eröffnet das Start-up in Nievenheim einen eigenen Laden. Momentan sind die Wachslinge in Dormagen im Hit-Markt zu kaufen.