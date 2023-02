Kultur in Dormagen Musikerin entfacht Feuerwerk zwischen engen Bücherreihen

ihrer lockeren und freundlichen Art zog Teneja Skrget das aufmerksame Publikum von Anfang an in ihren Bann. Das Spiel auf der Gitarre bezeichnet sie überraschend als ihr „Fingergedächtnis“, der Gesang spannt sich über vier Oktaven und gründelt damit sowohl in männlichen Tiefen als auch in schwindelerregenden weiblichen Höhen. Dazwischen spricht sie frei von der Leber weg über ihren künstlerischen Werdegang, der nach dem Musikstudium in Wuppertal sofort in den Solopart wechselte.