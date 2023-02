Polizei sucht Zeugen Rennrad in Dormagen gestohlen

Die Tat ereignete sich bereits in der Zeit zwischen dem Montag (9. Januar) bis Freitag (13. Januar) in einem Mehrfamilienhaus an der Kölner Straße. Da die Diebe bislang nicht ermittelt werden konnten, fahndet die Kriminalplizei nun mit einem Foto nach dem Rad und hofft so auf Hinweise aus der Bevölkerung.