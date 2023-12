Nach Suff-Unfall Wärmebild-Drohne fahndet nach flüchtigem Monheimer

Vielleicht war ihm der Fußweg nach Monheim dann doch zu weit (die Zonser Fähre fuhr wegen des Hochwassers erst tags darauf wieder): Ein betrunkener Monheimer ist in Dormagen mit seinem Auto gegen eine Vorgartenmauer gefahren und hat dabei drei weitere PKW demoliert. Anschließend flüchtete er leicht verletzt, zunächst am Steuer, später zu Fuß, kehrte aber im Laufe des Abends wieder zur Unfallstelle zurück, wo ihn die Ermittler in Empfang nahmen.