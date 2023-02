Historischer Karneval in Dormagen Ein närrischer Blick zurück ins Jahr 1953

Bereits Jahr 1949 wurde von einigen, schon immer närrisch in Dormagen tätigen Männern – und „Stamm-Narren“ im Worringer Karneval – der erste Dormagener Karnevalsverein gegründet. Der Vorgang war dabei sehr holprig, denn was sich heute so närrisch einfach darstellt, war in Wirklichkeit ein gar nicht so lustiges Unterfangen, sondern ein schwer erkämpftes Stück Karnevalskultur für Dormagen.