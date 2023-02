Personalentscheidung in Dormagen Fritz Bezold zum Ersten Beigeordneten gewählt

„Ich freue mich auf Dormagen, das ist eine unglaublich gut aufgestellte Stadt“, so Bezold. Er will verstärkt auf Ideen, Kreativität und Einsatz seiner Mitarbeiter setzen. Mit seiner Familie sucht der Kaarster nun ein Haus in Dormagen. Über die Gratulationen der Politikerinnen und Politiker am Donnerstagabend freute er sich sichtlich.