Berufsschule in Dormagen BBZ setzt Zeichen gegen Antisemitismus

Viele der Schüler gaben zu, dass sie vor Beginn des Workshops nur über ein geringes Wissen über die drei monotheistischen Religionen Judentum, Christentum und Islam verfügten und wunderten sich über die vielen Gemeinsamkeiten. Umrahmt wurde das Angebot vom Besuch einer Mahn- und Gedenkstätte sowie der Synagoge in Düsseldorf. Seinen Abschluss fand das Projekt mit der Aufführung des Sketches im Neusser Kulturkeller. Das Berufsbildungszentrum des Kreises in Dormagen, das dem bundesweiten Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ angehört, machte damit einmal mehr deutlich, dass es eine weltoffene Einrichtung und gegen Ausgrenzung ist. „Antisemitismus ist immer noch eines der wichtigsten Themen in Bezug auf Diskriminierung und Rassismus in Deutschland. Die Beschäftigung mit Antisemitismus in Schulklassen ist daher ganz besonders wichtig, um die Vergangenheit aufzuarbeiten und die Gegenwart mit einzubeziehen“, so Kreisdirektor Brügge. Das Förderprogramm „Demokratie leben!“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, an dem der Rhein-Kreis Neuss seit 2015 beteiligt ist, unterstützt lokale Projekte mit den Schwerpunkten „Demokratie fördern“, „Extremismus vorbeugen“ und „Vielfalt gestalten“. Interessierte, die ein entsprechendes Angebot planen, können die Formulare und Informationen im Internet unter der Internetseite www.rhein-kreis-neuss.de/demokratieleben einsehen und außerdem herunterladen.