2. Handball-Bundesliga Dormagen zittert sich in Rostock zum Sieg

Das roch stark nach einer Vorentscheidung, doch dann verloren die Dormagener völlig den Faden. Plötzlich waren sie es, die technische Fehler in Reihe produzierten und im Angriff keine Mittel gegen eine zugegebenermaßen deutliche wachere HC-Abwehr mehr fanden. So dauerte er bis in die 39. Minute, ehe Lucas Rehfus zum 16:11 traf und damit das erste TSV-Tor nach dem Seitenwechsel erzielte. So zäh ging es weiter, was die Rostocker gänzlich ohne ihr Stilmittel des siebten Feldspielers dazu nutzten, um Tor um Tor aufzuholen. Zum Glück für die Dormagener hatte ihr Trainer das richtige Näschen und beorderte in Hälfte zwei für Christian Simonsen Martin Juzbasic zwischen die Pfosten. Der sammelte in den 30 Minuten sieben Paraden, war in entscheidenden Momenten zur Stelle und raubte insbesondere Linksaußen Jesper Schmidt die Nerven. Dennoch schien das Momentum auf Seiten das Gastgeber, als zunächst TSV-Abwehrchef Patrick Hüter nach einem Gesichtstreffer gegen Philipp Asmussen die Rote Karte sah, wenig später Rechtsaußen Janos Steidtmann in der 57. Minute zum 21:21 ausglich und dann auch noch Sören Steinhaus angeschlagen vom Feld humpelte. Auch als im Anschluss Jan Reimer den TSV nervenstark von Rechtsaußen wieder mit 22:21 (58.) in Führung brachte, stand das Spiel noch auf der Kippe, zumal Jakub Sterba, der offensiv im rechten Rückraum agierte, kurz darauf zwei Minuten vom Feld musste. Doch dann war es eine von Juzbasics Parade, die dem TSV wieder die öffnete. Bei 59:13 Minuten nahm Matthias Flohr eine Auszeit, nach der Ian Hüter auf Halbrechts unwiderstehlich Richtung Tor zog und das entscheidende 23:21 erzielte. Rostock ging bei 59:34 Minuten noch mal in die Auszeit und warf im Anschluss durch Marc Pechstein tatsächlich noch das 22:23, doch gegen die anschließende Manndeckung der Rostocker behielten die Dormagener kühlen Kopf und spielten Youngster Jan-Christian Schmidt frei, dem es vorbehalten war, das finale 24:22 zu markieren. „Wie nehmen den Sieg natürlich gerne mit, wohlwissend, dass wir uns im Angriff deutlich steigern müssen“, meinte TSV-Coach Matthias Flohr. Schon am Dienstag steht daheim das Nachholspiel gegen den TV Großwallstadt an.