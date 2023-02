Sekundarschule Dormagen Neue Schule mit alten Probleme

Die jährlichen Anmeldezahlen für die weiterführenden Schulen werden nicht nur in den Schulen, bei Eltern und Schülern mit hohem Interesse verfolgt. Auch die heimischen Kommunal- und Schulpolitiker warten gespannt auf das Anmeldeverhalten. Denn für sie ergeben sich daraus mitunter Tendenzen, auf die es mittel- oder langfristig zu reagieren gilt. Dabei gilt die Leitlinie, in diesem sensiblen Bereich eher mit ruhiger Hand zu agieren und Schnellschüsse zu vermeiden. „Zahlen lügen nicht. Sie sind nur nie die ganze Wahrheit“, heißt es in einem Sprichwort und ganz falsch ist es nicht.