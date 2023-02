Textilkunst in Zons Neue Ausstellung im Kreismuseum eröffnet

„Es ist ein etwas sperriger Titel für eine äußerst unsperrige Ausstellung“, betont die kommissarische Museumsleiterin Verena Rangol. In der Tat ist den seit Jahrzehnten befreundeten und regelmäßig zusammen arbeitenden Frauen eine Exposition von enormer Form- und Farbenvielfalt gelungen. Die Stofflichkeit und Körperlichkeit ihrer Kunst hätte dem 1975 in Korschenbroich verstorbenen Namenspatron der Ausstellung sicherlich zugesagt. Helmut Hahn sei laut Verena Rangol schließlich ein „künstlerischer Tausendsassa“ gewesen. „Ähnlich wie die drei Damen“, sagt die kommissarische Museumsleiterin mit Bezug auf Mundwiler, Mett und Goldberg. Hahn habe sich mit allen möglichen Materialien und Ausdrucksformen beschäftigt, darunter Zeichnungen, Collagen, Radierungen oder Fotoverfremdungen. „Und eben auch Textilien“, so Rangol. Daher sei die Anfrage von Gabi Mett und ihren Kolleginnen nach einer Ausstellungsmöglichkeit so willkommen gewesen. Die drei „Textilerinnen aus Überzeugung“ hatten bis vor Kurzem ihre Ausstellung „T.O.P. Secret“ in Heidelberg beendet, um anschließend direkt in Zons ihre textilkünstlerischen Zelte aufzuschlagen. „T.O.P. Connection“ sei als Fortführung der Ausstellung in Heidelberg konzipiert, jedoch mit anderer Objektauswahl und einem anderen Schwerpunkt. Dieser Schwerpunkt heißt Helmut Hahn. „Wir haben uns sehr über die Anfrage gefreut. Die Voraussetzung war aber, dass wir gemeinsam einen Bezug zu Helmut Hahn bekommen. Das hat wunderbar geklappt“, sagte Rangol.