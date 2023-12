Männergesangverein Dhünn Humorvoller Gesang zur Weihnachtszeit

Hückeswagen trifft Dhünn – gemeinsam sangen die beiden Chöre als letztes Lied „Sind die Lichter angezündet“, was eine besondere Klangnote in den Abend brachte. Die Mischung aus Männern und Frauen wusste zu gefallen und stellte gerade im Gegensatz zum direkt davor erklungenen Männergesang einen reizvollen Kontrast dar. Aber ganz vorbei war das 44. Weihnachtssingen damit noch nicht. Denn so wie es angefangen hatte, mit einem gemeinsam gesungenen Lied, so endete es dann auch – drei Strophen von „O du Fröhliche“ mit Oliver Firl an der Orgel stimmten schon einmal perfekt auf den Heiligen Abend ein.