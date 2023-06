Brauchtum in Dormagen Horremer feiern Schützenfest bei Sonne und mit vielen Jubilaren

„Ich bin Horremer“, sagte Bürgermeister Erik Lierenfeld am Sonntagmorgen im Festzelt, in dem die St.-Hubertus-Bruderschaft Dormagen-Horrem ihr 103. Schützenfest mit einem Höhepunkt begann. Tatsächlich ist der „erste“ Bürger der Stadt in Horrem geboren. „Schützen brauchen Ziele“, zitierte er aus der Predigt des vorausgegangenen Festhochamtes und hielt ein Plädoyer für die Familie. „Ihr Schützen macht das im Zusammenhalten gut, bleibt bitte weiter so“, bat Erik Lierenfeld.