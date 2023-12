Haushaltsverabschiedung in Dormagen Zentrum fordert Rücktritt von Bürgermeister Lierenfeld

Was am Donnerstagabend im Ratssaal geschah, war eindeutig mehr als die traditionelle Abfolge von Statements der Fraktionen zur Verabschiedung des Haushaltes 2024: Es war eine Generalabrechnung von CDU und Zentrum mit Bürgermeister Erik Lierenfeld. Sie gipfelte in der Forderung des Zentrum-Chefs Hans-Joachim Woitzik nach Rücktritt des Verwaltungschefs und der Aufforderung von Kai Weber (CDU) an die Ratsmitglieder, „gegen diese Missstände (im Rathaus, Anm. d. Red.) aufzustehen“.