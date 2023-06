Unfall in Dormagen Abbiegefehler auf Kreuzung fordert zwei Verletzte

Am Samstag um kurz nach 14 Uhr ist es an der Kreuzung Provinzialstraße/Alte Heerstraße nahe der Autobahn-Anschlussstelle Dormagen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei auf Anfrage erklärte, war es nach ersten Erkenntnissen zu einem Abbiegefehler eines 25 Jahre alten Fahrers aus Bergisch Gladbach gekommen: Er wollte – nachdem er von der Autobahn abgefahren war – nach links abbiegen, übersah jedoch das ihm entgegenkommende Fahrzeug. Am Steuer saß eine 40-jährige Frau aus Düsseldorf, die wohl auf die Autobahn fahren wollte.