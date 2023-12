Wasserpipeline in Dormagen Stadtrat beschließt Rahmenvereinbarung

Bürgermeister Erik Lierenfeld zeigte sich ob der in mehreren Verhandlungsschritten erzielten Rahmenvereinbarung mit RWE Power zur Rheinwassertransportleitung sehr zufrieden: „Wir haben es geschafft, dabei einen Mehrwert für die Bürger zu erreichen.“ Unumstritten war das Papier gleichwohl nicht, wie die Diskussion im Stadtrat zeigte. So wurde Beratungsbedarf angemeldet, aber am Ende wurde die Rahmenvereinbarung angenommen – mit Ergänzungen, denn in der nächsten Sitzung soll der Fachanwalt, der die Stadt bei einer möglichen Klage beraten hat, eingeladen werden, ebenso sollen RWE-Vertreter noch einmal vorstellig werden. Interessant: Lierenfeld sprach davon, dass sich der Essener Konzern in den nächsten Jahren mit einem „siebenstelligen Millionen-Euro-Betrag in der Stadt engagieren“ werde.