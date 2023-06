650. Jahre Zons Führung durch Ansichtskarten-Ausstellung

Anlässlich des diesjährigen Jubiläumsjahres, in der sich die Stadterhebung von Zons zum 650. Male jährt, zeigt das Archiv im Rhein-Kreis Neuss in seinen neuen Räumlichkeiten an der Schloßstraße 39 in Zons eine Auswahl sehenswerter Ansichtskarten der ehemaligen Zollfeste aus der Zeit vom späten 19. Jahrhundert bis in die 1970er Jahre. Am Dienstag, 6. Juni, bietet das Archiv eine öffentliche Führung durch die Ausstellung an. Beginn ist um 15 Uhr. Gleichzeitig besteht während der rund einstündigen, kostenfrei angebotenen Führung die Möglichkeit, das neue Archivgebäude und die Arbeit des Archivs kennenzulernen.