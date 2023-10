Ralf-Michael-Dankau-Platz in Straberg Platz nach totem Feuerwehrmann benannt

Vor zehn Jahren ist bei einem schrecklichen Unfall in der Hauptwache der Feuerwehr der Feuerwehrmann Ralf-Michael Dankau ums Leben gekommen. Beim Versuch, für einen Einsatz ein Löschfahrzeug aus der Halle zu holen, wurde der damals 44-jährige Straberger eingeklemmt und tödlich verletzt. Am Donnerstag gedachten Kameraden und Vertreter der Verwaltung mit Bürgermeister Erik Lierenfeld an der Spitze des Verstorbenen. Im Anschluss daran wurde der kleine Platz vor dem Feuerwehr-Gerätehaus in Straberg als Ralf-Michael-Dankau-Platz eingeweiht.