Mega-Projekt in Dormagen Kostenexplosion bei Deichsanierung

Wenn es um Groß- und Zukunftsprojekte in Dormagen geht, ist meist (nur) die Rede von der Silbersee-Entwicklung, dem Autobahnanschluss Delrath oder der Gestaltung des Zuckerfabrik-Geländes. Selten geht es um die Hochwasserschutzanlage zwischen Zons und Stürzelberg, genauer gesagt zwischen den Stromkilometern 711,2 und 726,3. Warum? Die Thematik spielt sich im Deichverband Dormagen/Zons ab, die Hauptbetroffenen leben in den beiden Rheinanrainerdörfern. Dabei geht es in den nächsten Jahren um eine Millionen Euro teure Sanierung des Rheindeiches.