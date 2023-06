„Zukunftsplan Schule“ Noch kein Plan für Dormagener Schulen

Im Schulausschuss am Mittwoch zeigte sich erneut, dass Politik und Schulen mit dem „Zukunftsplan Schule“ der Stadt Dormagen bzw. dessen Umsetzung nicht so richtig d‘accord gehen. So forderte die CDU-Fraktion die Verwaltung vorab auf, die Ergebnisse des Workshops des Arbeitskreis „Zukunftsplan Schule“, der bereits Anfang Februar stattfand, darzulegen.