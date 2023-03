Wettbewerb in Dormagen NGK-Schüler treten bei Poetry-Slam gegen Profis an

Mehr als 300 Besucher haben am Freitagabend einen Poetry-Slam-Wettbewerb in der Aule ades Norbert-Gymnasiums in Knechtsteden verfolgt. Fünf Schülerinnen und Schüler sind gegen drei Poetry-Slam-Profis angetreten. Allerdings nicht ohne Vorbereitung, denn: Die Schüler hatten zuvor an einem Workshop mit Jule Weber teilgenommen und dabei die wichtigsten Regeln zum Poetry-Slam gelernt. Diese lauten: Erstens müssen die Texte komplett selbst verfasst sein. Zweitens müssen sie innerhalb von sechs Minuten vorzutragen sein. Und drittens dürfen keine Requisiten mit auf die Bühne genommen werden.