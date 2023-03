Trotz Streiks am Montag Schulbusse fahren in Dormagen

Am besten dürften demnach die Schüler und Schülerinnen durch den Streiktag kommen. „Der Schüler-Linienverkehr in Dormagen ist größtenteils nicht von der Arbeitsniederlegung betroffen, da auch diese Leistungen überwiegend an Subunternehmer vergeben wurden“, sagt Klaus Schmitz, Geschäftsführer der Stadtbus Dormagen GmbH, „ebenso wie die Fahrten der Linie NE3, diese werden ebenfalls von einem Subunternehmer durchgeführt“, so Schmitz weiter. „Wir versuchen, möglichst zu hundert Prozent den Schüler-Spezialverkehr zu gewährleisten.“ Schmitz nennt zwei Zahlen: Nach aktuellem Stand dürften am Montag etwa 280 Busfahrten durchgeführt werden können. Im Normalfall wären es rund 750.