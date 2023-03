Kunst in Dormagen Gohrer eröffnen eine Ausstellung für Frühlingsgefühle

Man muss derzeit dem Frühling etwas auf die Sprünge helfen. Das Künstler-Ehepaar Christina Althaus und Joachim Conrad tat dies auf seine Art, lud am Wochenende zur Frühjahrsausstellung in ihr Atelier für Kunst und Lebensfreude in Gohr im Schatten der Pfarrkirche St. Odilie ein. Draußen regnete es in Strömen, drinnen stimmten Bilder in Frühlingsfarben und Skulpturen, deren Formen pflanzliches Wachstum darstellen, auf die wohl schönste Jahreszeit ein.