Austauschprogramm Junge Menschen aus Israel zu Besuch in Dormagen

Bürgermeister Erik Lierenfeld empfing sie im Ratssaal und gab ihnen einen Einblick in die Arbeit im Rathaus und stellte die Stadt Dormagen in ihren Grundzügen dar. Im Anschluss klärte der Verwaltungschef über die Aufgaben und Funktionen des Bürgermeisters auf. „Ich freue mich, dass auch in diesem Jahr wieder eine Gruppe aus Israel zu uns nach Dormagen gekommen ist“, sagt Lierenfeld. „Es ist immer wieder schön, junge Menschen aus Ländern, in denen wir Partnerstädte haben, im Rathaus zu empfangen. Der interkulturelle Austausch ist sehr wichtig“, führt er aus.