Kameradschaft aus Dormagen : Reservisten erkunden Militärhistorie

Dormagen Eine militärhistorische Exkursion führte die Gruppe aus Dormagen Richtung Erpel. Dort wurde unter anderem der aus dem Film „Die Brücke von Remagen“ bekannte Eisenbahntunnel besucht.

Die Reservistenkameradschaft wurde vor Ort von Edgar Neustein, dem Vorsitzenden von „ad Erpelle/Kunst- und Kulturkreis Erpel", empfangen. Er leitete die Führung durch den Eisenbahntunnel, der sich an die Remagener Rheinbrücke, der ehemaligen Ludendorff-Brücke, anschließt. Neustein erinnerte an das einzige Todesopfer des Gefechts – im Gegensatz zu dem, was im Film dargestellt wird.

Auf der linksrheinischen Seite des Rheins wurde in den späteren Jahren in den beiden Brückenportalen ab dem 7. März 1980 das Friedensmuseum untergebracht. Rechtsrheinisch befindet sich in unmittelbarer Nähe der dortigen Brückenportale der Eingang in den damaligen Eisenbahntunnel unterhalb der Erpeler Ley, der in Kriegszeiten aufgrund des Schlieffen-Plans für die Ostwestverbindung militärisch für die Truppen- und Materialtransporte so wichtig war. Im späteren Verlauf suchte ein Teil der Bevölkerung damals immer wieder Zuflucht in diesem Tunnel, wegen der anhaltenden Bombenangriffe durch die Amerikaner.