Polizei verkündet Fahndungserfolg : 71-Jähriger aus Wesel soll Radfahrer auf Rheinbrücke umgefahren haben

Rees/Wesel Bei dem Unfall ist ein Rennradfahrer aus Kalkar so schwer verletzt worden, dass er mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste. Der Unfallfahrer war geflüchtet. Durch einen abgerissenen Außenspiegel kam ihm die Polizei nun auf die Spur.

Nach dem schweren Unfall auf der Rheinbrücke bei Rees hat die Polizei einen 71 Jahre alten Mann aus Wesel ermittelt, der mit seinem goldenen Mercedes auf den Rennradfahrer aufgefahren sein soll. Das teilte die Kreispolizeibehörde in Kleve am Donnerstag mit. Demnach wollte er Schäden an seinem Auto in einer freien Werkstatt reparieren lassen. Die Polizei hatte nach dem Fahrer gefahndet, weil dieser nach dem Zusammenstoß mit dem Rennradfahrer unerlaubt geflüchtet war, anstatt ihm zu helfen.