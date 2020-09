Krankenhaus in Dormagen : Individuelle Beratung zur Organspende

Dormagen Im persönlichen Beratungsgespräch erklärt die Transplantationsbeauftragte des Rheinland Klinikums in Dormagen alles rund um das Thema Organspende. Damit möchte die Oberärztin Orsolya Csaba informaieren und Ängste nehmen.

(NGZ) In Deutschland warten aktuell 9500 Menschen auf ein Spenderorgan, das ihnen das Leben retten oder ihre Lebensqualität deutlich verbessern kann – nur jeder Zehnte hat dazu eine Chance. Nur gut jeder dritte Bundesbürger besitzt einen Organspende-Ausweis. Dabei stehen die meisten Menschen dem Thema Organspende positiv gegenüber. „Viele befürchten, die Kontrolle und Entscheidungsgewalt über ihren Körper abzugeben, wenn sie einer Organentnahme nach ihrem Tod zustimmen“, weiß Orsolya Csaba. Die Oberärztin in der Klinik für Anästhesie am Rheinland Klinikum Dormagen ist Transplantationsbeauftragte des Hauses und bietet einen kostenfreien Service an: individuelle Beratungen zur Organspende, die unter 02133 664513 vereinbart werden können.