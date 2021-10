Wohnungsmarkt in Dormagen : „Wir haben oft 1000 Interessenten für ein Haus“

Dormagen Seit 25 Jahren hat Petra Laufenberg Erfahrung mit dem Wohnungsmarkt in der Stadt. Sie meint, es müssten mehr barrierearme Wohnungen gebaut werden.

Vor 25 Jahren eröffnete Petra Laufenberg das erste Büro in Dormagen - damit feiert das Unternehmen „Laufenberg Immobilien“ in der Stadt in diesem Jahr silbernes Jubiläum. Petra und ihr Mann Alfred Laufenberg, beide gleichberechtigte Geschäftsführer des Unternehmens, das auch in Neuss und Langenfeld Standorte hat, können sich passend zum Jubiläum über eine besondere Auszeichnung freuen. Im Makler-Kompass des Wirtschaftsmagazins Capital erreichte Laufenberg die Höchstnote von fünf Sternen – zum wiederholten Male. „Darüber freuen wir uns sehr“, sagt Petra Laufenberg. „Es ist sehr anspruchsvoll, theoretisch kämen 26.000 Makler in Deutschland dafür in Frage“, erklärt sie. Bundesweit qualifizierten sich allerdings nur 2984 in 150 Städten für die Analyse, 652 erzielten fünf Sterne.