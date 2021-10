Verleihung im Rhein-Kreis Neuss : Das sind die Gewinner des Ehrenamtspreis

Laudatoren und Ausgezeichnete trafen sich zur Verleihung des Ehrenamtspreises am Montagabend im RWE-Zechenhaus in Grevenbroich. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Rhein-Kreis Neuss Die von NGZ, Rhein-Kreis und RWE ausgelobten Ehrenamtspreise gehen an die Aktion „Herzkissen“, die Brustkrebspatientinnen unterstützt, die erst 17-jährige Bettina Kurz aus Neuss und den Verein „Stille Geburten“ aus Rommerskirchen.

Die Ehrenamtspreise, die die Neuß-Grevenbroicher Zeitung, der Rhein-Kreis Neuss und das Unternehmen RWE unter dem Motto „Freiwillig.Engagiert.Für andere.“ in drei Kategorien ausgelobt hatten, sind am Montagabend in einer Feierstunde vergeben worden.

Nachdem alle Beteiligten glücklich ihren etwas abenteuerlichen Weg durch den Tagebau Garzweiler in Grevenbroich zum Zechenhaus gefunden hatten, wurden sie von Kreisdirektor Dirk Brügge begrüßt, der die Preisträger und Nominierten stellvertretend für alle Ehrenamtliche als „riesigen Schatz im Rhein-Kreis Neuss“ bezeichnete und das „unverzichtbare Engagement, das Werte wie Mitmenschlichkeit und Solidarität aufrechthält“ lobte.

Sebastian Hofer, stellvertretender Verlagsleiter der RP, überreichte Ute Trienekens und Loretta Rosche den Publikumspreis. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Info Preisgeld wird für soziale Zwecke eingesetzt Preise Die Preisträger der mit je 1500 Euro dotierten Preise, die für soziale Zwecke genutzt, beziehungsweise im Fall der Jugendpreisträgerin, zu einem Drittel behalten werden dürfen sind: Jurypreis Verein Stille Geburten, Petra Friese und Marion Kirch-Angst.. Jugendpreis Bettina Kurz, Messdienerleiterin Heilige Dreikönige Neuss. Publikumspreis Aktion Herzkissen, Ute Trienekens und Lorita Rosche. Jury Kreisdirektor Dirk Brügge, Sven Ladeck (Vorsitzender des Kreisausschusses für Soziales und Wohnen), Georg Bung (Produktionsleiter im Kraftwerk Neurath bei RWE Power), NGZ-Redaktionsleiter Frank Kirschstein.

Die Preisverleihung erfolgte in den Kategorien Jury-, Jugend- und Publikumspreis. Auffällig dabei: Alle Preise gingen an Frauen und bei den Kategorien der Erwachsenen wurden jeweils sehr „weibliche Themen“ ausgezeichnet.

Der Jugendpreis ging an Bettina Kurz aus Neuss. Die Laudatio hielt RWE-Produktionsleiter Georg Bung. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Mit besonderer Spannung erwartet wurde der Sieger des Publikumspreises, denn, wie es Sebastian Hofer, stellvertretender Regionaler Verlagsleiter der Rheinischen Post und zuständig für den Rhein-Kreis Neuss, in seiner Laudatio sagte, „unter uns haben wir jemanden, der nichts von seinem Glück weiß“: Tausende Leser der NGZ und Bewohner des Rhein-Kreis Neuss hatten zuvor online oder telefonisch für „ihre“ Initiative abgestimmt. „Aus über 30 hochklassigen Vorschlägen, die alle den Preis verdient hätten, hat die Jury zehn Initiativen zur Wahl gestellt, aus denen nun der Sieger gekürt wird.“ Das Rennen machte in einer knappen, aber klaren Entscheidung die Aktion „Herzkissen“ – eine Initiative, die Kissen in Herzform näht für an Brustkrebs erkrankte Frauen. „Brustkrebs ist heutzutage kein Todesurteil mehr, aber ein Einschnitt ins Leben. Wir können keine medizinische Hilfe leisten, möchten mit unseren Herzkissen aber eine Entlastung der Wunde bieten und vor allem den betroffenen Frauen eine Freude machen,“ so Ute Trienekens, die den Preis zusammen mit Lorita Rosche entgegennahm.

Sven Ladeck, Vorsitzender des Kreis-Sozialausschusses, übergab Petra Friese und Marion Kirch-Angst den Jury-Preis. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Die Kissen, die als Geschenk verpackt und stets mit einer persönlichen, handgeschriebenen Karte versehen werden, werden ausschließlich verschenkt – von Herz zu Herz - auch für Sprit- oder Portokosten wird nichts berechnet, die Aktion finanziert sich allein über Spenden.

Die Jugendpreisträgerin Bettina Kurz ist siebzehn Jahre alt und Messdienerleiterin in der katholischen Gemeinde Heilige Dreikönige in Neuss. Gut zehn Stunden in der Woche investiert die Abiturientin in ihr ehrenamtliches Engagement. „Ich wusste gar nicht, dass Bernhard Wehres mich vorgeschlagen hat und war echt erstaunt, als der Anruf kam,“ sagte die Preisträgerin, die mit ihrer Mutter Annette den Weg ins Zechenhaus gefunden hatte. Neben der Ausbildung von neuen Messdienern gehört auch die Planung und Durchführung von Fahrten und Ausflügen zu ihren Aufgaben. Zudem ist sie Firmbegleiterin und macht bei den Sternsingern mit. „Junge Menschen tun unendlich viel in der Gesellschaft,“ betonte Guido Steffen, Pressesprecher von RWE, in seiner Anmoderation. Laudator Georg Bung, Produktionsleiter im Kraftwerk Neurath bei RWE, bezeichnete die Preisträgerin als „den guten Geist in Dreikönig“. Bettina mache nie viel Aufheben um ihre ehrenamtliche Tätigkeit, sei aber immer mit Herz dabei. Bung ermutigte die Jugendliche mit Stolz über ihr Engagement zu reden und verband damit die Hoffnung, dass ihre Freude „andere junge Menschen ansteckt, sich ebenfalls ehrenamtlich einzubringen.“

Unterstützung in einer sehr schwierigen, persönlichen Situation bietet der Verein Stille Geburten, der in der Kategorie Jurypreis von Laudator Sven Ladeck, Vorsitzender des Kreisausschusses für Soziales und Wohnen, geehrt wurde. Die Vorsitzende Petra Friese nahm den Preis mit Kassiererin Marion Kirch-Angst entgegen. Der vor fünf Jahren in Rommerskirchen ins Leben gerufene Verein beschäftigt sich mit einem Thema, das in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wird, so Ladeck. Als stille Geburten werden Tot- oder Fehlgeburten bezeichnet. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Mütter und Familien in dieser Zeit liebevoll zu begleiten. „Wir freuen uns sehr über die Anerkennung, denn das Thema ist in der Gesellschaft ziemlich tabu,“ so Petra Friese. Und Marion Kirch-Angst ergänzt: „Die Frauen und Familien dürfen in dieser Zeit ruhig Hilfe in Anspruch nehmen, deswegen ist es wichtig, dass der Verein bekannt ist.“ Neben der Unterstützung bei der Geburt und der Trauerverarbeitung haben die Damen ein Grabfeld für Sternenkinder in Rommerskirchen einrichten können, damit die Eltern und Geschwisterkinder eine Trost- und Anlaufstelle haben.