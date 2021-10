Veranstaltung in Dormagen : Die Awo im Rhein-Kreis feiert Geburtstag und ehrt Jubilare

Horrem Lange war es wegen Corona nicht möglich, Jubiläen angemessen zu feiern. Das zehnjährige Bestehen der Awo kann nun mit der Ehrung vieler Jubilare in Dormagen gefeiert werden.

Die Awo im Rhein-Kreis Neuss besteht seit nunmehr zehn Jahren. Durch die Corona-Pandemie waren die Ortsvereine gezwungen, ihre ehrenamtlichen Aktivitäten in den Jahren 2020 und 2021 einzustellen. Dadurch konnten auch die Awo-Mitglieder für ihre langjährigen Mitgliedschaften in den Ortsvereinen bisher nicht geehrt werden. Umso mehr freut sich Johannes-Adam (Adi) Palm, seit 2015 Vorsitzender des Vereins, dies nun am 9. Oktober nachholen zu können. Im Bürgerhaus in Dormagen-Horrem werden ab 14.30 Uhr 77 Jubilare geehrt, die 25, 40, 50 und sogar 60 Jahre Mitglieder der Awo sind. Einige Jubilare mussten aus gesundheitlichen Gründen ihre Teilnahme absagen, dort werden die Ehrungen dann nachgeholt.