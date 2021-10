Herbstfest beim WSC Dormagen : „Das bunte Vereinsleben kam zum Erliegen“

Dormagen Anfang Oktober feierte der Wassersportclub Dormagen (WSC) nach langer Pause wieder ein gemeinsames Herbstfest. Es fanden Ehrungen statt.

„Der Sport musste unter Corona deutlich kürzertreten und war, wenn überhaupt, nur schwierig zu organisieren“, erklärt Elsbeth Faber vom WSC. „Das Feiern konnte so gut wie gar nicht mehr stattfinden und so kam das bunte Vereinsleben in den letzten eineinhalb Jahren weitgehend zum Erliegen.“