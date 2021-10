DHB-Pokal : Dormagen liefert Lemgo einen großen Kampf

TSV-Coach Dusko Bilanovic (l.) mit dem Kollegen Florian Kehrmann. Foto: David Beineke

Dormagen Dormagens Zweitliga-Handballer waren gegen den Erstligisten und Titelverteidiger TBV Lemgo Lippe der krasse Außenseiter, doch über weiter Strecken der Zweitrunden-Pokalpartie war kein Unterschied zu erkennen. Nur in der Schlussphase waren die Gäste cleverer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Beineke

Das war knapp: In der 2. Runde des DHB-Pokals hat Zweitligist TSV Bayer Dormagen an der Sensation geschnuppert. In heimischer Halle unterlag die Mannschaft von Trainer Dusko Bilanovic dem haushoch favorisierten Erstligisten TBV Lemgo Lippe mit 28:31 (17:16), wobei die Partie über weite Strecken auf Augenhöhe verlief und der Titelverteiidger erst in der Schlussphase den Erfolg klarmachen konnten. Entscheidenden Anteil daran hatte der überragende Isländer Bjarki Mar Elisson, den die Dormagener einfach nicht in den Griff bekamen. Für den Linksaußen standen am Ende überragende 16 Tore zu Buche.

„Es tut weh, wenn man so hart arbeitet, man am Schluss aber mit leeren Händen dasteht“, meinte TSV-Coach Bilanovic, der seine Mannschaft offenbar richtig heiß gemacht und gut eingestellt hatte. Mit Hilfe der TSV-Fans unter den 833 Zuschauern, Rekordbesuch für diese Saison, steigerten sich die Dormagener in die Partie und glaubten auch immer mehr an eine Überraschung. „Ich habe nicht zum Spaß im Vorfeld gesagt, dass das hier sehr schwer wird. Dormagen war sehr schwer zu bespielen. Wir konnten uns nicht absetzen, weil die Dormagener keine Fehler gemacht haben“, meinte der aus Kaarst-Büttgen stammende TBV-Trainer Florian Kehrmann nach der Partie. Auffallend wenig Fehler machten die Gastgeber in der Tat, aber ausgerechnet in zwei wichtigen Phasen der Partie unterliefen ihnen dann doch entscheidende. In den ersten sechs Minuten schienen die TSV-Spieler noch etwas nervös und gerieten gleich mit 0:4 in Rückstand, ehe der starke André Meuser den Bann brach und Bayer Tor um Tor aufholte, beim 9:8 (16.) durch Aron Seesing erstmals in Führung ging und nach einem Treffer von Kapitän Patrick Hüter sogar ein 17:16 mit in die Pause nahm.

Nach einem Hin und Her in Hälfte zwei hatten die Gastgeber trotz einer für sie unangenehmen Umstellung des TBV auf eine 5:1-Abwehr das Momentum eigentlich auf ihrer Seite, als ihr teilweise wieder bärenstark haltender Torwart Martin Juzbasic (7 Paraden) beim Stand von 26:26 in der 54. Minute einen Siebenmeter vom bis dahin fast fehlerfreien Elisson entschärfte und die Halle aus dem Häuschen war. Doch als dem TSV dann ein Ballverlust im eigenen Angriff unterlief, schloss Elisson einen Gegenstoß eiskalt zum 27:26 ab. Zwei Siebenmeter ans Gebälk von Jan Reimer und Patryk Biernacki sowie dazwischen noch ein Fehlversuch von André Meuser ließen das Pendel zugunsten der Gäste ausschlagen. „Da hatten wir gerade zum Ende hin ein bisschen Pech. Aber die Lemgoer haben dann gezeigt, dass sie der Erstligist sind und haben dann letztlich auch verdient gewonnen“, zeigte sich Meuser nach der Partie als fairer Verlierer. Die Leistung der Dormagener ist mit Blick auf die Personallage noch höher zu bewerten. Zwar meldete sich vor der Partie aus den Reihen der bekannten Dauerausfälle Ante Grbavac spielbereit, dafür musste aber Rechtsaußen Jakub Sterba wegen einer Erkältung passen und wurde in der Defensive gegen Bjarki Mar Elisson schmerzlich vermisst. Ansonsten war Bilanovic aber mal wieder mit seiner Hintermannschaft zufrieden: „Die Abwehr stand wie eine Mauer.“ Schon am Sonntag geht’s für den TSV in der Meisterschaft beim VfL Gummersbach weiter.

Dormagen: Meuser (8), P. Hüter (7), I. Hüter (4), Seesing (3), Grbavac, Biernacki (je 2), Mast, Reimer (je 1)