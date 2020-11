Dormagener Kultur : Kulturbüro verschiebt Dezember-Vorstellungen

Dormagen Christoph Sieber, der künftige Moderator der WDR-Mitternachtsspitzen, wirde erst im Mai zu Gast sein. Die Figurentheater-Geschichte „Morgen kommt der Weihnachtshahn“ ist um ein ganzes Jahr verschoben.

So kommt Christoph Sieber, der eigentlich am 4. Dezember in Dormagen gastieren sollte, nun am Samstag, 1. Mai 2021, um 20 Uhr in die Kulturhalle an der Langemarkstraße. Der künftige Moderator der WDR-Mitternachtsspitzen garantiert in seinem aktuellen Programm „Mensch bleiben“ einen schonungslosen satirischen Blick auf Politik, Kunst und Gesellschaft.