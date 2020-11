Deutsche Kultureinrichtungen bedroht : Kritik am verlängerten Kultur-Lockdown

Berlin Viele Kultureinrichtungen sind in ihrer Existenz bedroht: Theater und Museen seien die ersten gewesen, die wegen der Pandemie schließen mussten, so Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU), „sie dürfen nicht die letzten sein, die wieder öffnen dürfen“.

(epd). Die fortgesetzte Schließung von Kultureinrichtungen im Rahmen der Corona-Maßnahmen stößt auf Verständnis, aber auch auf Kritik. Zugleich wird die Forderung laut, Theater, Museen, Konzerthäuser und Kinos im neuen Jahr schnell wieder zu öffnen. So spricht sich die Direktorin des Berliner Instituts für Museumsforschung, Patricia Rahemipour, für die Wiederöffnung der Museen trotz Pandemie aus. Museen seien wichtige Orte der Bildung, böten soziale Räume für den Austausch, aber auch für besinnliche Momente, sagte Rahemipour in Berlin dem Evangelischen Pressedienst.

In den vergangenen Monaten hätten die Häuser sehr viel in Hygienekonzepte und in die Besucherlenkung investiert. „Es wurde alles getan, um die Gesundheit der Menschen zu schützen“, sagte Rahemipour. „Wir müssen jetzt gegenüber der Politik die Stimme erheben“, forderte die Museumsexpertin. Zugleich warnte sie davor, dass einige Häuser und Einrichtungen die Pandemie nicht überleben werden. Die Mehrzahl der rund 7000 Museen in Deutschland werde nicht staatlich finanziert.