Konzepte in Arbeit : Dormagener Sternsinger wollen trotz Corona losziehen

Dormagen Verkleidet als die Heiligen Drei Könige ziehen Kinder von Tür zu Tür, singen, sammeln und spenden den Jahressegen. So ist es Brauch. Unter den Vorzeichen der Pandemie haben die Gemeinden unterschiedliche Konzepte für Sternsinger.

Im Vergleich zwischen dem Kirchengemeindeverband „Dormagen-Nord“, zu dem die Gemeinden in Nievenheim, Gohr, Delhoven, Delrath, Stürzelberg und Straberg gehören, und dem Kirchengemeindeverband „St. Michael“ mit den Gläubigen in Dormagen-Mitte, Hackenbroich, Dormagen-Nord, Zons und Horrem lassen sich Unterschiede feststellen: Die Sternsinger der Kirche „Sankt Katharina“ in Hackenbroich haben sich besondere Vorkehrungen überlegt, um einen sicheren Ablauf des Dreikönigssingens gewährleisten zu können. „Wir werden auf das gemeinsame Singen verzichten und stattdessen Sprüche aufsagen“, erklärt Anna Keusgen, die die Anmeldung organisiert. „Für die gesamte Aktion gilt eine Maskenpflicht und wir werden darauf achten, dass der Mindestabstand ebenfalls zu den Besuchten eingehalten wird.“ In Hochhäusern werden die Bewohner gebeten, sich nach draußen zu begeben und die Spendendose wird an einem Kescher befestigt sein. Laut Keusgen gelten für die Senioren- und Pflegeheime strengere Schutzkonzepte, weswegen sich das Verteilen von Grußkarten an die älteren Bewohner anbieten würde. „Trotz der schwierigen Lage möchten wir die Spendenaktion fortsetzen, um vor allem diejenigen zu unterstützen, denen es momentan schlechter geht als uns“, sagt Keusgen. „Die Spenden gehen an benachteiligte Kinder in aller Welt, wobei der Schwerpunkt in diesem Jahr auf der Ukraine liegt.“