Chemie in Dormagen : Currenta testet Virtual-Reality-Brillen

Dormagen Der Chempark-Betreiber richtet sich auf die Anforderungen der fortschreitenden Digitalisierung ein. Mit Projektpartnern werden neue, innovative Lernmethoden erprobt.

Was man sich darunter vorzustellen hat, beschreibt Currenta in einer Pressemitteilung so: „An einer Chemieanlage stehen und dabei lernen, einen Rührbehälter zu befüllen, zu beheizen und zu entleeren – und das in den eigenen vier Wänden: Das macht die sogenannte Virtual Reality (VR) möglich. Gerüstet mit Brillen mit integrierten Bildschirmen und Joysticks in den Händen können Auszubildende das reale Arbeitsumfeld in einem Chemiewerk kennenlernen und ortsunabhängig an einer großen Anlage üben.“