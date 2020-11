Natur in Dormagen : Stadt und Politik planen weiter einen Wettbewerb für grüne Vorgärten

Dormagen Die Corona-Pandemie hatte das von der SPD beantragte Projekt ins Stocken gebracht. Vom Tisch ist es deshalb aber keineswegs, sagt Carsten Wienberg vom Dormagener Umweltteam.

Politik und Stadtverwaltung sind die Kostenpflichtiger Inhalt „Steinwüsten“ seit einiger Zeit ein Dorn im Auge. Die Stadt geht planungsrechtlich mit der Zeit und definiert in den Bebauungsplänen die Vorgartenbereiche als schotterfrei – mit Ausnahme der Eingangsbereiche, Ein- und Ausfahrten etc.

Sonja Kockartz-Müller, umweltpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Stadtrat, freut sich über die Festlegung in den Bebauungsplänen. „Gerade in Neubaugebieten ist das Mikroklima sehr schlecht“, berichtet sie, „es sind viele dunkle Steine verbaut, viel Schotter, so dass es im Sommer sehr heiß ist.“ Die SPD-Fraktion hatte im letzten Jahr einen Antrag für einen Wettbewerb „Bienenfreundlicher Vorgarten“ gestellt, bei dem ökologisch hochwertige, private Vorgärten prämiert werden sollten – doch Corona machte auch da einen Strich durch die Rechnung. Carsten Wienberg, Mitarbeiter des Umweltteams der Stadt, hofft, dass der Wettbewerb im Rahmen des Projektes „Dormagen tut was für Insekten“ im nächsten Jahr starten kann.