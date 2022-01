Brand in Dormagen : Haus Im Kleefeld nach Feuer unbewohnbar

Brand in Dormagen

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte das Dachgeschoss des Hauses „Im Kleefeld“ bereits in voller Ausdehnung gebrannt. Foto: Patrick Schüller

Dormagen Der Sachschaden ist hoch, Menschen wurden nicht verletzt. Bewohner retteten sich selbst ins Freie. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden, es kam zu Straßensperrungen.

Für die Bewohner eines Hauses in der Straße „Im Kleefeld“ hat das neue Jahr mit einem Schock begonnen. Ihr Zuhause wurde am Mittwochabend bei einem Brand so schwer beschädigt, dass es bis auf Weiteres nicht bewohnbar ist. Den Sachschaden schätzten Einsatzkräfte als sehr hoch ein. „Es war ein schrecklicher Anblick, und wir hatten nur gehofft, dass niemand zu Schaden kommt“, berichtete eine Anwohnerin. „Zunächst war aufgrund der Rauchentwicklung auch unklar, ob nur ein Haus brennt. Der Einsatz der Feuerwehr war enorm, er hat auch eine Weile gedauert.“