Einbrüche in Dormagen : Corona-Tests aus Testzentren gestohlen

Im DriveIn-Testzentrum in Hackenbroich wurden Computer gestohlen. Foto: Coronapoint

Dormagen Diebe stahlen Corona-Tests, Computer und Geld: Gleich zwei Corona-Testzentren in Dormagen sind von Einbrüchen betroffen. Die Polizei ermittelt.

Von Kira Bayer

Gleich in zwei Corona-Testzentren schlugen dreiste Diebe in der Nacht von Montag, 3. Januar, auf Dienstag, 4. Januar, zu. Wie die Polizei-Pressstelle gegenüber der Redaktion bestätigte, wurde in jener Nacht sowohl im Corona-Testzentrum auf dem Schützenplatz in Hackenbroich, als auch im Testzentrum an der Von-Stauffenberg-Straße in Delhoven eingebrochen. „Gestohlen wurden neben Bargeld in geringer Menge auch Schnelltests und Laptops“, so der Polizeisprecher. „In letzter Zeit haben solche Einbrüche in Testzentren zugenommen“, führt er aus.

Martin von der Hocht, Geschäftsführer des Coronatest-DriveIN in Hackenbroich, bestätigt: „Es gab einen Einbruch in unser Testzentrum, es wurden insbesondere Computer gestohlen.“ Von der Hocht leitet nicht nur das Zentrum in Hackenbroich, sondern auch eine Vielzahl anderen Teststationen und kann sagen: „Es wird immer häufiger eingebrochen, das ist keine Seltenheit.“ Tests werden dabei seiner Aussage nach weniger gestohlen: „Die sind meistens gut verschlossen, die Täter riskieren letztendlich viel und machen auch einiges kaputt, aber viel erbeuten sie dabei in der Regeln nicht.“ Die Computer seien nur „einfache und ältere Modelle“. „Wir beugen natürlich vor und holen nur das Günstigste vom Günstigen.“ In den Sozialen Medien wurden vereinzelt Stimmen laut, ob nun die Daten der einzelnen Bürger in Gefahr sein. Martin von der Hocht beschwichtigt: „Nein, natürlich nicht. Die sind bei uns im System gespeichert, in der Cloud, und nicht einfach vom Laptop aus zugänglich.“

Der Leiter des Testzentrums an der Von-Stauffenberg-Straße in Delhoven war am Mittwoch für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Auch Marcel Offermann betreibt Testzentren im Stadtgebiet. „Bei uns wurde noch nicht eingebrochen, allerdings haben wir auch kein typisches Testzelt, sondern sind gut abgesichert und haben auch eine Alarmanlage“, erzählt er. „Es würde auch keinen Sinn machen, da es bei uns nichts zu holen gibt. Wir haben nie größere Mengen an Tests vor Ort. Das liegt einfach daran, dass die Räume nicht durchgehend beheizt sind und es daher für eine dauerhafte Lagerung der Tests zu kalt wäre.“