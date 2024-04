2. Handball-Bundesliga Schwache zehn Minuten von Dormagen verhindern Chance auf mehr

Plötzlich waren es die Gastgeber, die im Gefühl des sicheren Sieges Fehler in Serie produzierten und mehrmals am starken Christian Simonsen (insgesamt 17 Paraden) scheiterten. In der 48. Minute war Dormagen in Überzahl nach einem Treffer von Jan Schmidt auf 22:25 heran, war dann aber in zwei entscheidenden Szenen nicht cool genug, um die Eulen noch weiter zu verunsichern. Zunächst zielte Keeper Christian Simonsen nach einem technischen Fehler der Eulen knapp am deren leerem Tor vorbei, dann war es Felix Böckenholt, der nach einem Ballverlust des sonst so starken Mex Raguse (6 Tore) bei einem Tempogegenstoß völlig frei vor Ziga Urbic auftauchte, aber im Eulen-Keeper seinen Meister fand. Als dann Raguse zum 26:22 (52.) traf, fanden die Gastgeber wieder ihren Kopf zurück. Zwar verkürzte Böckenholt anderthalb Minuten vor dem Schluss noch mal auf 27:29, doch als dann Theo Straub gegen die noch mal offensivere TSV-Deckung zum 30:27 traf, war die Partie entschieden.