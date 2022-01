Unternehmen in Dormagen : Covestro wirbt mit Anhängern um neue Azubis

So sehen die Werbeanhänger von Covestro aus. Foto: Covestro

Dormagen Das Unternehmen braucht zurzeit vor allem Chemikanten und Chemikantinnen. Beschäftigte des Werkstoffherstellers leihen der Kampagne ihr Gesicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Dormagen, aber auch in Leverkusen und Krefeld sind zurzeit im öffentlichen Raum Anhänger mit der Aufschrift „Du als Teil unserer Erfolgsformel. Warum nicht?“ zu sehen. Mit Hilfe dieser sogenannten Lito Trailer möchte der auch im Chempark Dormagen ansässige Werkstoffhersteller Covestro an seinen Produktionsstandorten auf ungewöhnliche Weise junge Menschen ansprechen, um sie als Auszubildende zu gewinnen. Gesucht würden derzeit vor allem Chemikanten und Chemikantinnen, teilt das Unternehmen mit.

Die mobilen Plakatanhänger, die gut sichtbar am Straßenrand abgestellt werden, sollen auf Stellenausschreibungen aufmerksam machen. Wer interessiert ist, gelangt über den QR-Code direkt zur Online-Ausschreibung. Die jungen Männer und Frauen, die großformatig von den Postern lächeln, sind keine Agentur-Models, sondern echte Covestro-Beschäftigte, die der Kampagne ihre Gesichter leihen.

„Qualifizierte Mitarbeitende sind der Schlüssel zum Erfolg. Wir möchten unsere Teams in den Betrieben bestmöglich unterstützen, und dafür lohnt es sich, auch im Recruiting neue Wege zu gehen“, meint Christiane Warmuth, Leiterin des Bereichs Employer Branding & Recruiting bei Covestro.

Etwa 6800 Mitarbeitende beschäftigt Covestro nach eigenen Angaben insgesamt in den Chemparks in Dormagen, Leverkusen und Krefeld-Uerdingen. Die Chemikantinnen und Chemikanten seien dabei eine der größten und wichtigsten Berufsgruppen. „Als Fachleute für Produktion und Technik steuern sie die Anlagen sicher und effizient und sorgen so dafür, dass in den Betrieben alles rund läuft“, schreibt das Unternehmen.

Die Anhänger im typisch bunten Covestro-Design auf schwarzem Grund sollen noch bis Ende Januar stehen bleiben – in Dormagen in der Nähe von Chempark-Tor 14 oder im Bereich der Shell-Tankstelle an der Alten Heerstraße.

(ssc)