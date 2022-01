Fünf-Wochen-Programm : Tipps von Dormagener Stress-Autor

Dormagen Managementberater und „Krav Maga Instructor“ Max Görner aus Dormagen entwickelte ein Programm zur Stressbewältigung. Seine einfachsten Tipps.

„Ich habe bereits früh in meinem Berufsleben festgestellt, dass Berater und Personen im Management sehr gerne an Prozessen und Systemen in Unternehmen schrauben und den individuellen Menschen dabei außen vor lassen. Dabei ist das Wichtigste, den Arbeitnehmer mitzunehmen und so den Stress zu reduzieren“, erklärt Görner zu Beginn. Nach drei Jahren als Managementberater zog es den 33-Jährigen als jungen Menschen für einige Jahre nach Amerika. Dort widmete er sich voll und ganz der Kraftsportart „Krav Maga“. Im Rahmen seiner Ausbildung zum „Instructor“ begegnete er zahlreichen Menschen aus Militär, Polizei und Feuerwehr. „In dieser Zeit habe ich bemerkt, dass auch in diesen Berufsgruppen Stress herrscht. In vielen Fällen konnte ich bereits dort mit meinem Beratungswissen helfen und lernte viel über Stress, Konflikte und die Folgen in einem Hochstressumfeld“, erzählt er.