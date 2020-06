Bauprojekt in Dormagen : CDU „erschüttert“ vom Zustand der Sekundarschule

Dormagen „Erschüttert“ zeigten sich nach eigenen Angaben vier Vertreter der CDU-Fraktion, die vor wenigen Tagen an einer von der Stadt initiierten Begehung der Sekundarschul-Baustelle teilgenommen haben.

Konkret geht es um den Eingangsbereich und um die Turnhalle, die „bislang überhaupt nicht bei der Projektplanung berücksichtigt wurden und deren Sanierung bzw. Umbauten nun zu einer weiteren gravierenden Kostensteigerung in Millionenhöhe führen könnten“, befürchtet Seewald, Sprecher der CDU im Betriebsausschuss Eigenbetrieb. Er richtet einen Vorwurf an die Adresse von Lierenfeld: „Eine Entscheidung über die Freigabe von weiteren Steuergeldern sollte am besten noch gleich vor Ort gefällt werden.“ Dem tritt der Bürgermeister entgegen: „Ich habe niemandem vor Ort eine Entscheidung abverlangt. Es handelt sich um ein Thema, bei dem der Betriebsausschuss Eigenbetrieb am 21. Juli einen Entscheidung zu treffen hat.“