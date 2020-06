Verdacht auf Gewaltübergriff : Stadt holt zwei Kinder aus Familie in Dormagen

Dormagen Die Herausnahme von zwei kleinen Kindern aus einer Familie in Hackenbroich sorgt für enormes Aufsehen bei Facebook und Instagram. Bürgermeister Erik Lierenfeld reagierte am Mittwoch mit einer Video-Botschaft, um das Handeln der Stadt zu erklären.

Am Dienstag wurden vom Jugendamt die anderthalb und vier Jahre alten Kinder aus der Familie genommen. Nach Informationen unserer Redaktion hatte sich offenbar ein Arzt eines Krankenhauses an die Stadt gewandt. Er hatte das jüngere Kind, ein Junge, behandelt, der offenbar wegen einer Verletzung im Nacken zur Behandlung gebracht worden war. Weil der Arzt offenbar der Ansicht war, dass diese Verletzung nicht (alleine) von einem Sturz herrühren konnte, informierte er die Behörden.

In seinem am Mittwoch Mittag auf der Homepage der Stadt veröffentlichten Statement sagte Bürgermeister Lierenfeld: „Ich kann Ihnen allen aber versichern, dass hier keine leichtfertige Entscheidung getroffen wurde. Die Aufklärung in einem solchen Fall hat für uns oberste Priorität. In diesem Fall sind mehrere pädagogische und psychologische Fachkräfte und auch rechtsmedizinisches Fachpersonal involviert. Die bisherigen Fakten ließen keine andere Entscheidung im Rahmen unseres gesetzlichen Schutzauftrages zu. Es gab hier keinen Schnellschuss.“