Dinslakenerin hatte ihr Gefährt nur kurz allein gelassen : Zeitungsausträgerin den Bollerwagen mit Geldbörse und Handy gestohlen

Dinslaken Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.

Eine 48-jährige Dinslakenerin war am Freitagmorgen gegen 3.30 Uhr mit einem Bollerwagen unterwegs, um im Bereich der Wilmastraße und des Fliederwegs Zeitungen auszutragen. Sie schnappte sich aus dem Wagen einige Zeitungen, ließ das Gefährt auf der Wilmastraße zurück, um auf dem Fliederweg die Magazine und Tageszeitungen zu verteilen. Als sie ein paar Minuten später zurückkehrte, war der Bollerwagen verschwunden, wie die Polizei mitteilt. In dem Wagen befanden sich neben diversen Zeitungen und Zeitschriften auch eine schwarze Umhängetasche mit Schlüsseln, Geldbörse und Handy. Hinweise an die Polizei in Dinslaken, Telefon 02064 622-0.