Der neue Mann will im August anfangen : Achim Thomae ist der neue Kämmerer

Dinslaken Der Dinslakener Rat wählte den 53-Jährigen in geheimer Abstimmung zum 1. Beigeordneten, der auch allgemeiner Vertreter der Bürgermeisterin ist. Welche Probleme Thomae direkt ansprach.

Die Abstimmung über den künftigen 1. Beigeordneten nahm etwas Zeit in Anspruch, da eine geheime Wahl beantragt worden war. Also wurden die Mitglieder des Rates einzeln aufgerufen, erhielten ihren Wahlzettel und konnten ihre Stimme dann in den bereitstehenden Kabinen abgeben, die im Vorraum der Stadthalle standen.

In der Ratssitzung erhielt Achim Thomae als Kandidat für das Amt des Kämmerers die Möglichkeit, sich kurz vorzustellen und einige Worte zu seiner Person und seinen Zielen zu sagen, da die meisten der anwesenden Besucher der Ratssitzung ihn nicht gekannt haben dürften. Er berichtete, dass er über drei Jahrzehnte Verwaltungserfahrung verfüge, viele Jahre in leitender Stellung tätig sei und gegenwärtig als Stadtkämmerer in Unna arbeite. Im Dinslakener Rat hatte er eine Lebendigkeit festgestellt und den „Wunsch, die Stadt nach vorne zu bringen“. Als Problemfelder, die er bereits habe ausmachen können, benannte er die Digitalisierung und die Warteschlangen vor dem Bürgerbüro. „Es gibt viel zu besprechen“, sagte Thomae, und das solle „kollegial und fraktionsübergreifend“ geschehen. Er strebt an, zum 1. August aus der Verwaltung von Unna nach Dinslaken wechseln zu können. Da er dort über 30 Jahre lang tätig gewesen ist, will er nun aber keinesfalls einfach so entschwinden. Sein Ziel ist es, wenn demnächst die ersten Gespräche für die weiteren Weichenstellungen in Dinslaken geführt werden, dabei zu sein.