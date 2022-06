Raubüberfall in Dinslaken : Unbekannter bedroht Mitarbeiter in Discounter mit Messer

Die Polizei sucht nach einem unbekannten Räuber. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Dinslaken Die Polizei im Kreis Wesel sucht nach einem schlanken Mann in den Zwanzigern, der am Montagabend gegen 21.45 Uhr einen Discounter in Dinslaken überfallen hat. Er bedrohte die Mitarbeiter und ließ sich einen Tresor öffnen, bevor er entkam.

Die Polizei im Kreis Wesel sucht einen etwa 20 Jahre alten Mann, der am späten Montagabend die Filiale eines Discounters an der Augustastraße in Dinslaken überfallen hat. Das teilte die KReispolizei am Dienstag mit. Der Unbekannte, der die Filiale nach Zeugenaussagen gegen 21.45 Uhr betrat, bedrohte die Mitarbeiter mit einem Messer und forderte die Tageseinnahmen sowie die Öffnung eines Tresores und ein Mobiltelefon. Mit der Beute verließ er den Tatort und flüchtete in Richtung Drosselstraße.

Zeugen beschrieben den Täter als zwischen 170 und 175 cm groß und schlank. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose und graue Nike-Sneaker. Sein Deutsch sei von einem Akzent eingefärbt gewesen, hieß es.