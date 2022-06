Polizei sucht nun Zeugen : Zwei junge Männer betatschen 15-Jährige im Schwimmbad

Dinslaken Nach dem Vorfall im Dinslakener Schwimmbad gibt die Polizei Ratschläge, wie man sich verhalten sollte, wenn man belästigt oder gegen seinen Willen berührt wird.

Eine 15-jährige Dinslakenerin hielt sich am Mittwoch im Stadtwerkebad Dinamare auf. Dort wurde sie in der Zeit zwischen 16.30 und 20 Uhr von zwei Männern am Oberschenkel berührt. Das Mädchen saß am Beckenrand, als das Duo sie ansprach und fragte, ob sie mit ihnen rutschen wollte, wie die Polizei mitteilt. Als die Jugendliche das verneinte, schwammen die Männer dicht neben ihr und berührten sie abwechselnd am Oberschenkel. Später informierte die 15-Jährige den Schwimmmeister, der daraufhin die Polizei rief. Zu diesem Zeitpunkt waren die beiden Unbekannten jedoch nicht mehr vor Ort. Von den beiden junge Männern liegen Personenbeschreibungen vor. Einer der Gesuchten ist etwa 24 Jahre alt, er hatte dunkle, kurze Haare, trug einen Vollbart und hatte eine mollige Figur. Der andere ist etwa 18 Jahre alt, von dünner Figur, er hatte hellbraune Haare, hellbrauner Bart und trug eine weiße Badehose. Hinweise an die Polizei in Dinslaken, Telefon 02064 622-0.